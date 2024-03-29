В Кабмине выпустили важное заявление из-за ударов по энергетике Украины

Украинцев, представителей власти и частных компаний призвали не распространять важную информацию о состоянии энергетической системы на фоне массированных атак России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики в Facebook.

В Кабмине обратились к органам государственной власти и органам местного самоуправления, государственным и частным предприятиям, компаниям, представителям СМИ, экспертам, а также простым украинцам. Из-за активизации обстрелов украинцев просят:

не озвучивать публично (в эфирах телеканалов и радиоэфирах, в СМИ, соцсетях) подробную информацию о последствиях ударов;

не называть конкретные объекты попаданий;

не предоставлять детали о конкретных объектах и привязках к местности, куда было или не было попадания;

не уточнять количество попаданий и места попаданий;

не предоставлять информацию в конкретных цифрах и показателях - об отключениях, дефиците электроэнергии и т.д.

Минэнерго отмечает, что разглашение этой информации несет угрозу, поскольку разведка врага работает из открытых источников информации.

"Не предоставляйте врагу ценную информацию, которую он обязательно будет использовать для дальнейшего координирования своих действий и планирования новых атак", - призвали украинцев.