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В Кабмине предлагают изменить правила отсрочки от мобилизации: о чем речь

Иллюстративное фото: участники проекта "Контракт 18-24" получат отсрочку (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кабмин одобрил законопроект, который будет гарантировать отсрочку для участников проекта "Контракт 18-24". Такой документ еще должна принять Рада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отметили в ведомстве, законопроект предусматривает отсрочку от мобилизации на 12 месяцев для тех, кто отслужил по "Контракту 18-24".  

"Ранее, после увольнения с военной службы, такие граждане могли быть взяты на военный учет и сразу призваны снова. Одобренные поправки к закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устранят эту неопределенность", - объяснили в Минобороны. 

В министерстве уточнили, что такая отсрочка позволит добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти медико-социальную реабилитацию. 

"Контракт 18-24"

Напомним, в феврале этого года в Украине запустили проект "Контракт 18-24". Украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт с ВСУ и, отслужив год, получить вознаграждение в размере 1 млн гривен.

27 июня стало известно, что молодые защитники уже прошли испытание боем.

По словам министра обороны Рустема Умерова, Минобороны получило отчеты от командиров о результатах украинцев, которые подписали "Контракт 18-24".

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