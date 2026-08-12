Дешевая гречка есть не везде, а ценники достигают 119 грн: обзор цен в супермаркетах 12 августа

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В украинских супермаркетах сохраняется ценовая стабильность. В то же время, по отдельным позициям произошли изменения, в частности в стоимости гречки, молока и яиц.

Сколько стоят основные продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" 12 августа - собрало РБК-Украина в материале.

Главное: Хлеб : Полная стабильность. Самое дешевое предложение - у "Сильпо" (12,99 грн за 350 г).

: Полная стабильность. Самое дешевое предложение - у "Сильпо" (12,99 грн за 350 г). Гречка : Цены за сутки не изменились. Лидирует "Сильпо" благодаря скидке 15% (54,99 грн/кг). У Novus дешевых позиций нет в наличии.

: Цены за сутки не изменились. Лидирует "Сильпо" благодаря скидке 15% (54,99 грн/кг). У Novus дешевых позиций нет в наличии. Яйца : Самая дешевая поштучная позиция содержится в "Ашане" (3,00 грн/шт). В сегменте фасованных десятков (категория С1) минимальную цену "Сильпо" (43,66 грн).

: Самая дешевая поштучная позиция содержится в "Ашане" (3,00 грн/шт). В сегменте фасованных десятков (категория С1) минимальную цену "Сильпо" (43,66 грн). Молоко : Порционный пакет (450 г) выгоднее всего покупать у АТБ (19,90 грн по акции). Большая пачка ультрапастеризованного молока - у Novus (34,99 грн по акции на доставку).

: Порционный пакет (450 г) выгоднее всего покупать у АТБ (19,90 грн по акции). Большая пачка ультрапастеризованного молока - у Novus (34,99 грн по акции на доставку). Масло: Минимальный ценник на рафинированное масло 0,5 л держит "Ашан" (49,40 грн). Подробные цены в супермаркетах (12 августа) Хлеб Ситуация в хлебобулочном сегменте остается полностью статической - сети не пересматривали стоимость социальных позиций: "Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (половинка, 350 г) - 12,99 грн

"Ашан": хлеб "Пшеничный" (половинка) - 21,30 грн

АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн

Novus: хлеб Marka Promo "Украинский" (половинка, 400 г) - 25,79 грн Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 12 августа (инфографика РБК-Украина) Гречка Самый выгодный ценник продолжает удерживать "Сильпо" за счет скидки. В сети Novus доступен более дорогой безглютеновый сегмент из-за отсутствия в наличии более дешевых аналогов: "Сильпо": крупа гречневая "Премия" ядрица (1 кг) - 54,99 грн (акция -15%, без скидки - 64,99 грн)

АТБ: крупа "Разумный выбор" гречневая (1 кг) - 65,90 грн

"Ашан": крупа гречневая Auchan ядрица (1 кг) - 69,90 грн

Novus: крупа "Сквирянка" без глютена (800 г) - 119,00 грн (дешевые позиции отсутствуют) Яйца В категории куриных яиц фавориты по минимальной стоимости не изменились: "Ашан": яйцо куриное С1 (поштучно) - 3,00 грн/шт (30,00 грн за десяток)

"Сильпо": яйца куриные "Пашот" С1 (10 шт) - 43,66 грн

АТБ: яйцо куриное "Своя линия" С1 (10 шт) - 43,90 грн

Novus: яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт) - 47,85 грн Молоко Цены на молоко остаются на уровне вторника благодаря действующим акциям: АТБ: молоко "Ежедневный сбор" 2,5% (450 г) - 19,90 грн (акционная цена, вместо 21,30 грн)

"Сильпо": молоко "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн

"Ашан": молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн

Novus: молоко "Житомирский Молочный Завод" 2,5% (900 г) - 34,99 грн (акция при доставке до 19.08, вместо 53,99 грн) Подсолнечное масло В сегменте полулитровых бутылок рафинированного масла самый низкий ценник предлагает "Ашан": "Ашан": масло Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн

"Сильпо": масло "Премия" рафинированное (0,5 л) - 52,99 грн (акция -6%, вместо 56,49 грн)

АТБ: масло "Своя линия" рафинированное (0,5 л) - 53,13 грн

Novus: масло "Чумак Золотое" рафинированное (0,46 л) - 67,99 грн