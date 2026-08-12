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Дешевая гречка есть не везде, а ценники достигают 119 грн: обзор цен в супермаркетах 12 августа

16:41 12.08.2026 Ср
3 мин
В одной из сетей супермаркетов нет в наличии дешевой гречневой крупы
aimg Мария Кучерявец
Дешевая гречка есть не везде, а ценники достигают 119 грн: обзор цен в супермаркетах 12 августа Фото: Цены на продуктовую корзину 12 августа обновились (инфографика РБК-Украина)
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В украинских супермаркетах сохраняется ценовая стабильность. В то же время, по отдельным позициям произошли изменения, в частности в стоимости гречки, молока и яиц.

Сколько стоят основные продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" 12 августа - собрало РБК-Украина в материале.

Главное:

  • Хлеб: Полная стабильность. Самое дешевое предложение - у "Сильпо" (12,99 грн за 350 г).
  • Гречка: Цены за сутки не изменились. Лидирует "Сильпо" благодаря скидке 15% (54,99 грн/кг). У Novus дешевых позиций нет в наличии.
  • Яйца: Самая дешевая поштучная позиция содержится в "Ашане" (3,00 грн/шт). В сегменте фасованных десятков (категория С1) минимальную цену "Сильпо" (43,66 грн).
  • Молоко: Порционный пакет (450 г) выгоднее всего покупать у АТБ (19,90 грн по акции). Большая пачка ультрапастеризованного молока - у Novus (34,99 грн по акции на доставку).
  • Масло: Минимальный ценник на рафинированное масло 0,5 л держит "Ашан" (49,40 грн).

Подробные цены в супермаркетах (12 августа)

Хлеб

Ситуация в хлебобулочном сегменте остается полностью статической - сети не пересматривали стоимость социальных позиций:

  • "Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (половинка, 350 г) - 12,99 грн
  • "Ашан": хлеб "Пшеничный" (половинка) - 21,30 грн
  • АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн
  • Novus: хлеб Marka Promo "Украинский" (половинка, 400 г) - 25,79 грн

Дешевая гречка есть не везде, а ценники достигают 119 грн: обзор цен в супермаркетах 12 августа

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 12 августа (инфографика РБК-Украина)

Гречка

Самый выгодный ценник продолжает удерживать "Сильпо" за счет скидки. В сети Novus доступен более дорогой безглютеновый сегмент из-за отсутствия в наличии более дешевых аналогов:

  • "Сильпо": крупа гречневая "Премия" ядрица (1 кг) - 54,99 грн (акция -15%, без скидки - 64,99 грн)
  • АТБ: крупа "Разумный выбор" гречневая (1 кг) - 65,90 грн
  • "Ашан": крупа гречневая Auchan ядрица (1 кг) - 69,90 грн
  • Novus: крупа "Сквирянка" без глютена (800 г) - 119,00 грн (дешевые позиции отсутствуют)

Яйца

В категории куриных яиц фавориты по минимальной стоимости не изменились:

  • "Ашан": яйцо куриное С1 (поштучно) - 3,00 грн/шт (30,00 грн за десяток)
  • "Сильпо": яйца куриные "Пашот" С1 (10 шт) - 43,66 грн
  • АТБ: яйцо куриное "Своя линия" С1 (10 шт) - 43,90 грн
  • Novus: яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт) - 47,85 грн

Молоко

Цены на молоко остаются на уровне вторника благодаря действующим акциям:

  • АТБ: молоко "Ежедневный сбор" 2,5% (450 г) - 19,90 грн (акционная цена, вместо 21,30 грн)
  • "Сильпо": молоко "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн
  • "Ашан": молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн
  • Novus: молоко "Житомирский Молочный Завод" 2,5% (900 г) - 34,99 грн (акция при доставке до 19.08, вместо 53,99 грн)

Подсолнечное масло

В сегменте полулитровых бутылок рафинированного масла самый низкий ценник предлагает "Ашан":

  • "Ашан": масло Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн
  • "Сильпо": масло "Премия" рафинированное (0,5 л) - 52,99 грн (акция -6%, вместо 56,49 грн)
  • АТБ: масло "Своя линия" рафинированное (0,5 л) - 53,13 грн
  • Novus: масло "Чумак Золотое" рафинированное (0,46 л) - 67,99 грн
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