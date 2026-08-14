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Яйца дорожают, а гречка "в дефиците": что происходит с ценами в супермаркетах 14 августа

16:44 14.08.2026 Пт
2 мин
Гречка вторые сутки отсутствует на полках одной из популярных сетей
aimg Мария Кучерявец
Яйца дорожают, а гречка "в дефиците": что происходит с ценами в супермаркетах 14 августа Фото: Цены на продукты в супермаркетах 14 августа обновились (инфографика РБК-Украина)
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Поход в супермаркет может обойтись дороже, чем накануне из-за колебаний цен на отдельные товары. В популярных сетях изменились ценники на яйца и некоторые виды круп, а часть ассортимента вообще исчезла с продажи.

Сколько стоят основные продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на пятницу, 14 августа - собрало РБК-Украина в материале.

Главное:

  • Яйца в "Сильпо": выросли в цене с 43,66 грн. до 45,97 грн. за десяток (+2,31 грн.).
  • Гречка в "Ашане": появилась более доступная килограммовая позиция - ТМ "Щедрые братья" (91,20 грн/кг), которая выгоднее весовой, что была накануне (98,70 грн/кг).
  • Дефицит гречки в Novus: позиции отсутствуют в продаже уже второй день подряд.

Подробные цены в супермаркетах (14 августа)

Хлеб

  • "Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (350 г, половинка) - 12,99 грн
  • "Ашан": хлеб "Формула Вкуса" Белый пшеничный (350 г) - 14,50 грн
  • АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн
  • Novus: хлеб "Царь Хлеб Паланга" (350 г) - 24,99 грн (акция при доставке до 19.08, вместо 28,99 грн)

Яйца дорожают, а гречка &quot;в дефиците&quot;: что происходит с ценами в супермаркетах 14 августа

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 14 августа (инфографика РБК-Украина)

Гречка

  • "Сильпо": крупа "Премия" ядрица (1 кг) - 54,99 грн (акция -15%, вместо 64,99 грн)
  • АТБ: крупа "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн
  • "Ашан": крупа "Щедрые братья" (1 кг) - 91,20 грн
  • Novus: предложения отсутствуют (2-й день подряд)

Яйца

  • "Ашан": яйцо куриное (поштучно) - 3,00 грн/шт (30,00 грн за десяток) - самое дешевое
  • АТБ: яйца "Своя линия" - 43,90 грн (акция, вместо 47,90 грн)
  • "Сильпо": яйца "Пашот" - 45,97 грн (подорожали с 43,66 грн)
  • Novus: яйца Marka Promo - 47,85 грн

Молоко

  • АТБ: молоко "Ежедневный сбор" 2,5% (450 г) - 19,90 грн (акция, вместо 21,30 грн)
  • "Сильпо": молоко "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн
  • "Ашан": молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн
  • Novus: молоко "Житомирский Молочный Завод" 2,5% (900 г) - 34,99 грн (акция при доставке до 19.08, вместо 53,99 грн)

Подсолнечное масло

  • "Ашан": масло Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн
  • "Сильпо": масло "Премия" рафинированное (0,5 л) - 52,99 грн (акция -6%, вместо 56,49 грн)
  • АТБ: масло "Своя линия" рафинированное (0,5 л) - 53,13 грн
  • Novus: масло "Чумак Золотое" рафинированное (0,46 л) - 67,99 грн
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