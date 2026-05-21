В Кабмине пообещали решить вопрос низких зарплат на ЧАЭС

Вопрос зарплат подняли на государственном уровне

Во время обсуждения работы Чернобыльской АЭС прозвучало обращение о том, что сотрудникам ранее обещали сохранить уровень средней зарплаты на уровне действующих атомных станций.

Однако сейчас выплаты, как отмечалось, остаются значительно ниже и в отдельных случаях отличаются более чем в два раза.

В связи с этим правительство попросили отдельно проработать вопрос дополнительного финансирования.

Что заявили в Минэнерго

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что после мероприятий к 40-й годовщине аварии на ЧАЭС были проведены совещания непосредственно в зоне отчуждения.

По его словам, необходимые расчеты уже подготовлены, а обращения направлены в Министерство финансов.

Он отметил, что вопрос обсуждался совместно с премьер-министром и Минфином, а дополнительное финансирование планируется предусмотреть отдельно.

Также министр подчеркнул, что достигнута договоренность о повышении уровня зарплат работников ЧАЭС до показателей "Энергоатома". По его словам, руководство компании поддерживает такой подход.

Когда могут принять решение

Министр финансов Сергей Марченко подтвердил получение соответствующего запроса от Министерства энергетики.

По его словам, дальнейшие шаги будут зависеть от рассмотрения бюджета.

Он заявил, что в случае необходимости изменения могут быть внесены ко второму чтению бюджета.

При этом Марченко выразил надежду, что вопрос удастся урегулировать уже в ближайшее время, ориентировочно до июня.