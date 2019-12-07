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Гончарук пояснив необхідність референдуму щодо продажу землі іноземцям

Новини » Політика     07.12.2019 - 10:34
Гончарук пояснив необхідність референдуму щодо продажу землі іноземцям
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Прем'єр-міністр зазначив, що на даний момент суспільство боїться відкриття ринку землі

Проведення референдуму про продаж землі дозволить суспільству зберегти довіру до уряду. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його словами, на даний момент суспільство боїться відкриття ринку землі, а проведення референдуму дасть можливість зрозуміти, що без рішення суспільства уряд не буде приймати жодного рішення.

"Це прояв довіри один до одного. Зеленський обіцяв, що коли він прийде до влади, він буде прислухатися до думки людей", - сказав Гончарук.

Він зазначив, що відкриття ринку землі дозволить українцям отримати великі інвестиції, більший дохід, велику вартість землі, швидкий прихід технологій і економічне зростання. При цьому, як зазначив Гончарук, проведенням референдуму уряд вирішив не ламати населення насильно.

"Давайте зробимо перший крок, вам продемонструють, що нічого страшного не відбувається, ви збережете до нас довіру і наступний крок ми робимо разом", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що закон про ринок землі була подана правка про референдум. Як зазначили у фракції "Слуга народу" очікують, що проведення референдуму буде до 2020 року.

Також повідомлялося, що з-за великої кількості правок закон "Про обіг землі", який відкриває ринок землі в Україні, можуть не встигнути прийняти до 2020 року. законі зараз 4000 поправок.

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Новини України референдумРынок землиОлексій Гончарук
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