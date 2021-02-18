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У Кабміні розповіли, як вирішити проблему з відходами в Україні

Новость на русском → Україна, Четвер 18 лютого 2021 12:01
У Кабміні розповіли, як вирішити проблему з відходами в Україні Фото: Руслан Стрілець (mepr.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець розповів, що необхідно для вирішення проблеми з відходами в Україні. Для цього необхідно оновити законодавство.

Про це він сказав у ході Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжка".

Замміністра зазначив, що понад 20 років галузь працює за правилами, встановленими ще у 1998 році законом "Про відходи". За цей час змінилися не лише технології збирання, переробки та захоронення відходів, а й їх склад.

"Вартість реалізації сміттєпереробних проектів сягає декількох мільйонів євро, а строк окупності - не менше 10 років. Однак наразі відсутні гарантії стабільних умов роботи для інвесторів. Ситуація має змінитися із прийняттям законопроекту №2207-1д "Про управління відходами", що вже схвалений Верховною радою у першому читанні та готується до другого", - сказав замглави Міндовкілля.

За його словами, сьогодні трапляються випадки, коли відходи не доїжджають до полігону та викидаються деінде. Або кількість відходів, що потрапляє на полігон, відрізняється від зібраної перевізником у населення. У результаті полігон недоотримує кошти на забезпечення технологічних процесів.

"Ми повинні встановити чіткі правила, що кошти, які сплачує населення, будуть доходити у повному обсязі до кожної ланки системи управління відходами. Для цього має з’явитися окремий учасник - адміністратор муніципальних відходів. Саме це і передбачено законопроектом № 2207-1д", - сказав Стрілець.

Нагадаємо, у Київській та Миколаївській областях виявили звалища COVID-відходів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Як писало РБК-Україна, у вересні минулого року в Дарницькому районі Києва була пожежа, що почалася на звалищі, а потім перекинулась на торфовища.

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