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У кожному з міністерств затвердять посаду заступника мінстра з цифрової трансформації

Новини » Політика     07.05.2020 - 12:36
У кожному з міністерств затвердять посаду заступника мінстра з цифрової трансформації
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Посаду повинні створити протягом двох тижнів

У Кабінеті міністрів України затвердять посаду заступника міністра з питань цифрової трансформації у кожному з міністерств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Посаду повинні створити протягом двох тижнів.

"Сьогодні провів нараду з питань цифрової трансформації. Автоматизація - це шлях до викорінення корупції на всіх державних рівнях: від прийняття управлінських рішень до надання послуг людям. За підсумками наради доручив всім міністерствам протягом двох тижнів створити посаду заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. А також у місячний термін внести на розгляд кандидатури на цю посаду", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше міністр цифровий трансформації Михайло Федоров повідомив, що додаток для документів і державних послуг "Дія" вже завантажили 3 мільйони разів. Зі старту продукту минуло три місяці.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів затвердив реалізацію експериментального проекту по реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електронній формі. Це можна буде зробити в додатку "Дія".

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