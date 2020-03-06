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У Кабміні в суботу проведуть нараду за участю голови митниці

Новини » Політика     06.03.2020 - 12:17
У Кабміні в суботу проведуть нараду за участю голови митниці
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Шмигаля, уряд запланував велику нараду з фінансовим блоком

У Кабінеті міністрів планують провести нараду за участю голови митниці. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, проведення наради заплановане на суботу, 7 березня.

"Стосовно митниці. На завтра запланована велика нарада з фінансовим блоком, у тому числі, з керівником митниці", - повідомив прем'єр.

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що уряд буде сформовано найближчим часом. Глава Кабміну зазначив, що зараз проводить співбесіди.

"Про формування уряду. Зараз проводжу співбесіди, і уряд буде сформовано невідкладно найближчим часом. Як тільки будуть підібрані відповідні правильні та якісні кандидатури", - запевнив він.

Раніше глава уряду заявив, що готовий піти з посади, якщо не виправдає надії українців.

"Я піду з поста, якщо не виправдаю надій українців", - сказав Шмигаль.

Так, 5 березня Шмигаль провів перше засідання свого Кабміну. На засіданні розглядали технічні кадрові питання.

Підкреслимо, 4 березня Шмигаль став новим прем'єр-міністром України. Також Верховна рада затвердила склад його уряду. До цього нардепи проголосували за відставку уряду Олексія Гончарука.

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