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У Кабміні повідомили про перші результати перевірок зберігання селітри

Україна, Четвер 13 серпня 2020 16:46
У Кабміні повідомили про перші результати перевірок зберігання селітри
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

За його словами, кінцеві результати будуть у середині вересня

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль повідомив про перші результати перевірок зберігання селітри. Він зазначив, що остаточні будуть не раніше 15 вересня.

Про це глава уряду сказав журналістам у ході робочої поїздки до Харківської області.

"Така перевірка ініційована, проводиться. Результати кінцеві будуть 15 вересня, тому що це такий важливий трудоємний процес. Перші результати показують, що стандарти зберігання селітри в Україні - це зберігання в бігах, це спеціальні ємності. Вона зберігається не насипом, як це було в Бейруті", - сказав прем'єр-міністр.

Він пояснив, що є певні терміни, коли селітра злежується.

"Що і було порушено в Ліванській республіці. У нас ці терміни дотримуються. У нас такі перевірки здійснюються на регулярній основі", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, 6 серпня глава КМУ ініціював позапланові перевірки умов зберігання аміачної селітри суб'єктами господарювання в Україні на фоні вибуху в Бейруті.

Як писало РБК-Україна, 4 серпня в порту Бейрута відбулися два потужні вибухи; у результаті загинули 220 людей, тисячі отримали поранення.

За даними неофіційного розслідування, вибух у Бейруті стався в результаті недбалого зберігання на території порту понад 2000 тонн нітрату амонію.

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