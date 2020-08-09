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Кількість загиблих під час вибуху в порту Бейрута зросла до 220 осіб

Ліван, Бейрут, Неділя 09 серпня 2020 18:07
Кількість загиблих під час вибуху в порту Бейрута зросла до 220 осіб
Фото: вибух в Бейруті (twitter.com/NYTBen)
Автор: Артур Родивилов

Рятувальники працюють цілодобово в пошуках жертв

Кількість загиблих унаслідок вибуху в Бейруті досягло 220 осіб. Зниклими безвісти залишаються понад 110 осіб.

Про це повідомив губернатор Бейрута Марван Абуд, передає UJ CityNews.

Майже 6 тис. людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як повідомляє ArabNews, рятувальники працюють цілодобово в пошуках сигналів стільникових телефонів зниклих безвісти після вибуху.

Команди кажуть, що їм заважають уламки, в тому числі бетонні уламки зерносховищ, зруйнованих вибухом.

Військові водолази, які обшукують порт в пошуках жертв, виявили тіло, відкинуте силою вибуху на 500 метрів.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух в порту. Вибухова хвиля пошкодила і зруйнувала тисячі будинків в ліванській столиці, а від порту, де стався вибух, майже нічого не залишилося.

Як повідомили правоохоронці Лівану, в порту стався вибух селітри, яка зберігалася в одному з портів. Вона була конфіскована з корабля, який належав громадянину Росії та був заарештований в порту Лівану ще у 2013 році.

Серед жертв вибуху в ліванській столиці Бейруті є українець, загиблий виявився 32-річний економіст Вільям Азар.

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