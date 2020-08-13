В Кабмине сообщили о первых результатах проверок хранения селитры

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

По его словам, конечные результаты будут в середине сентября

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль сообщил о первых результатах проверок хранения селитры. Он отметил, что окончательные будут не раньше 15 сентября.

Об этом глава правительства сказал журналистам в ходе рабочей поездки в Харьковскую область.

"Такая проверка инициирована, проводится. Результаты конечные будут 15 сентября, потому что это такой важный трудоемкий процесс. Первые результаты показывают, что стандарты хранения селитры в Украине - это хранение в бегах, это специальные емкости. Она хранится не насыпью, как это было в Бейруте", - сказал премьер-министр.

Он пояснил, что есть определенные сроки, когда селитра слеживается.

"Что и было нарушено в Ливанской республике. У нас эти сроки соблюдаются. У нас такие проверки осуществляются на регулярной основе", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, 6 августа глава КМУ инициировал внеплановые проверки условий хранения аммиачной селитры субъектами хозяйствования в Украине на фоне взрыва в Бейруте.

Как писало РБК-Украина, 4 августа в порту Бейрута произошли два мощных взрыва; в результате погибли 220 человек, тысячи получили ранения.

По данным неофициального расследования, взрыв в Бейруте произошел в результате небрежного хранения на территории порта более 2000 тонн нитрата аммония.