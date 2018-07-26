Уряд затвердив план підготовки об'єктів ПЕК до опалювального сезону

Кабмін встановив необхідні обсяги вугілля та газу для проходження опалювального періоду

Кабінет міністрів України затвердив план із заходами з підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) до осінньо-зимового періоду 2018/19 року. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з прийнятими документами, Міненерговугілля до 10 серпня має розробити та затвердити графіки накопичення вугілля на складах ТЕС і теплоелектроцентралей станом на 1 листопада у розмірі 2,6 млн тонн вугілля антрацитної групи і 1,6 млн тонн вугілля газової групи. Також міністерство має затвердити графік накопичення мазуту на 1 листопада в обсязі 130 тис. тонн.

Крім того, "Нафтогаз" має забезпечити накопичення природного газу в ПСГ в обсязі 17 млрд кубометрів. Також місцевим адміністраціям доручено забезпечити об'єкти соціальної сфери (навчальні заклади та лікарні) резервними джерелами енергопостачання, а енергоємним підприємствам рекомендується перейти в режим роботи в періоди мінімального навантаження в осінньо-зимовий період.

Фото: план підготовки об'єктів ПЕК до опалювального періоду

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів ініціює заборону на відключення тепла в опалювальний сезон.