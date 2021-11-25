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В уряді повідомили деталі нового траншу МВФ на 700 мільйонів доларів

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 13:03
В уряді повідомили деталі нового траншу МВФ на 700 мільйонів доларів Фото: МВФ (imf.org)
Автор: Наталія Гурковська

Новий транш МВФ на суму 700 млн доларів будуть спрямовані передусім на утримання фінансової стабільності та боротьбу з наслідками COVID-19 в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко.

"Рішення про черговий транш Рада директорів МВФ ухвалила після результатів детального аналізу фінансово-економічної ситуації в країні та дій української влади щодо подолання наслідків пандемічної кризи", - зазначила Свириденко.

Позитивному рішенню ради директорів МВФ щодо траншу, за її словами, передував значний прогрес, який продемонструвала держава у реалізації низки структурних реформ, зокрема у судовій сфері, антикорупційній політиці, посилення незалежності Національного банку України.

Свириденко додала, що загальний обсяг коштів, виділених Україні Міжнародним валютним фондом у межах програми Stand-by, становить майже 2,8 мільярда доларів США.

Як повідомлялося, Кабмін пообіцяв МВФ збільшити витрати на субсидії після зростання тарифів навесні 2022 року.

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