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Шмигаль чекає кредит на 700 млн доларів від МВФ у листопаді

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Україна, Середа 20 жовтня 2021 13:19
Шмигаль чекає кредит на 700 млн доларів від МВФ у листопаді Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рада директорів Міжнародного валютного фонду може прийняти рішення про виділення Україні траншу кредиту на 700 млн доларів. Рішення очікується в листопаді 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду 20 жовтня, яке транслювалося на Youtube.

"На цьому тижні досягнуті позитивні домовленості на робочому рівні з МВФ. Ми очікуємо, що вже в листопаді рада МВФ затвердить новий транш у розмірі близько 700 млн доларів", - сказав він.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду 18 жовтня успішно завершила місію в Україні. Завершення місії з першого перегляду програми дозволить МВФ виділити Україні 700 млн доларів.

Водночас радник президента Олега Устенка заявив, що для схвалення траншу радою директорів фонду необхідно виконати додаткова умова. Як зазначив Устенко, перша умова - це зміни до закону про Національний банк України для підвищення незалежності НБУ. Друга умова - це посилення антикорупційної інфраструктури.

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