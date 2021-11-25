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В Кабмине сообщили детали нового транша МВФ на 700 миллионов долларов

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Киев, Четверг 25 ноября 2021 13:03
В Кабмине сообщили детали нового транша МВФ на 700 миллионов долларов Фото: МВФ (imf.org)
Автор: Наталия Гурковская

Новый транш МВФ на сумму 700 млн долларов будет направлен прежде всего на удержание финансовой стабильности и борьбу с последствиями COVID-19 в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко.

Средства, по ее словам, будут направлены в первую очередь на поддержание финансовой стабильности и борьбу с последствиями COVID-19.

"Решение об очередном транше Совет директоров МВФ принял после результатов детального анализа финансово-экономической ситуации в стране и действий украинских властей по преодолению последствий пандемического кризиса", - отметила Свириденко.

Позитивному решению совета директоров МВФ по траншу, по словам Свириденко, предшествовал значительный прогресс, который продемонстрировало государство в реализации ряда структурных реформ, в частности в судебной сфере, антикоррупционной политике, усилении независимости Национального банка Украины.

Свириденко добавила, что общий объем средств, выделенных Украине Международным валютным фондом в рамках программы Stand-by, составляет около 2,8 млрд долларов США.

Как сообщалось, Кабмин пообещал МВФ увеличить расходы на субсидии после роста тарифов весной 2022 года.

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