У Кабміні роз'яснили ініціативу щодо припинення публікації законів в "Урядовому кур'єрі"

В уряді роз'яснили ініціативу щодо припинення публікації законів в "Урядовому кур'єрі". Про це написав у своєму Facebook міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Він запевнив, що прийняття відповідного проекту не означатиме можливість підміняти тексти законів.

"З приводу вчорашнього законопроекту, яким ми хочемо скасувати обов'язкову публікацію законів у друкованих виданнях. Деякі українці захвилювались, що це може дозволити заднім числом підміняти тексти актів. Мовляв, папір надійніше", - зазначив Дубілет.

Міністр пояснив, чому тексти законів не можна буде підмінити.

"Публікація актів буде не просто на веб-сторінці, як текст на якомусь новинному виданні. Буде публікуватись документ з накладеним електронно-цифровим підписом (ЕЦП) з міткою часу. По-перше, ЕЦП дає гарантію, що цей документ неможливо змінити. Якщо хоча б одна літера змінюється - це легко побачити. По-друге, всі бачать час накладання ЕЦП на файл. Цей час синхронізується з центральними серверами АЦСК. Тобто варіант, коли текст змінюється і потім на нього накладається новий ЕЦП, теж неможливий", - підкреслив він.

Дубілет додав, що усі прийняті закони розсилаються у паперовому вигляді в усі ключові архіви.

"Для тих, хто все ж вірить у старий добрий папір. Кожен акт, коли приймається, за законом розсилається у паперовому вигляді в усі ключові архіви. Тобто, навіть якщо станеться якийсь апокаліпсис або підміна, папір зможе прийти на допомогу!" - написав урядовець.

Нагадаємо, український уряд ініціює скасування обов'язкової публікації законів та інших нормативних актів в "Урядовому кур'єрі".

Як писало РБК-Україна раніше, 2 жовтня нардепи схвалили закон про продовження друку газети "Голос України".