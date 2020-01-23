У Кабміні розповіли, коли запрацює Єдиний реєстр українців

Фото: Дмитро Дубілет (Віталій Носач/РБК-Україна)

Реєстр має запрацювати протягом двох років

Протягом двох років в Україні має запрацювати Єдиний реєстр українців. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, передає кореспондент РБК-Україна.



За його словами, в Кабміні планують об'єднати кілька державних реєстрів для збору інформації про вік, стать, працездатність та доходи



"В цілому куди ми йдемо, я сподіваюсь, що протягом одного-двох років ми зможемо довести до ладу великий проект по запуску Єдиного реєстру українців, який буде верифікованим та буде наповнюватись одночасно з багатьох реєстрів. Я сподіваюсь, що вже наступного року ми зможемо щодня давати відповідь про те, скільки ж мешкає людей в Україні", - заявив Дубілет.

Нагадаємо, згідно з даними електронного перепису населення, у Києві мешкає 3,7 мільйона осіб, що складає 10% від загального населення України. Так, Київ став найнаселенішим містом України. У Київській області при цьому проживає близько 2,3 млн осіб.

Як писало РБК-Україна, чисельність населення України склала 37 млн 289 тисяч людей. За словами Дубілета, ця цифра не включає людей, які постійно проживають за кордоном і на окупованих територіях.

Зазначимо також, за словами Дубілета, електронний перепис допоможе знизити витрати із запланованих 3,4 млрд гривень до 1,4 млрд гривень.