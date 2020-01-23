В Кабмине рассказали, когда заработает Единый реестр украинцев

Фото: Дмитрий Дубилет (Виталий Носач/РБК-Украина)

Реестр должен заработать в течение двух лет

В течение двух лет в Украине должен заработать Единый реестр украинцев. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Кабмине планируют объединить несколько государственных реестров для сбора информации о возрасте, поле, работоспособность и доходы

"В целом куда мы идем, я надеюсь, что в течение одного-двух лет мы сможем привести в порядок большой проект по запуску Единого реестра украинцев, который будет верифицированным и будет наполняться одновременно из многих реестров. Я надеюсь, что уже в следующем году мы сможем ежедневно давать ответ о том, сколько же живет людей в Украине", - заявил Дубилет.

Напомним, согласно данным электронной переписи населения, в Киеве проживает 3,7 миллиона человек, что составляет 10% от общего населения Украины. Так, Киев стал самым населенным городом Украины. В Киевской области при этом проживает около 2,3 млн человек.

Как писало РБК-Украина, численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч человек. По словам Дубилета, эта цифра не включает людей, которые постоянно проживают за границей и на оккупированных территориях.

Отметим также, по словам Дубилета, электронная перепись поможет снизить расходы из запланированных 3,4 млрд гривен до 1,4 млрд гривен.