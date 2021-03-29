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Чому через 30 років пенсія може знизитися майже вдвічі. Роз'яснення Мінсоцполітики

Новость на русском → Україна, Понеділок 29 березня 2021 10:57
Чому через 30 років пенсія може знизитися майже вдвічі. Роз'яснення Мінсоцполітики Фото: Марина Лазебна (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк, Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч

Міністр соціальної політики Марина Лазебная пояснила, чому пенсії в Україні через 30 років можуть знизитися майже вдвічі. Це станеться, якщо не впроваджувати накопичувальну пенсійну систему.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

"Якщо не накопичувати й нічого не робити, то коефіцієнт заміщення в Україні через 30 років буде 18%. Зараз він близько 30%. Це - скільки становить наша пенсія стосовно заробітної плати. Це прогноз Світового банку. Тобто, наприклад, якщо зарплата 10 тисяч гривень, то пенсія - 1800 гривень", - зазначила міністр.

Лазебна підкреслила, що уряд вже в ручному режимі "дотягує" солідарні пенсії.

"У нас є п'ять мінімальних пенсійних виплат. Одна розраховується від прожиткового мінімуму для людей з маленьким стажем, інша - для людей з повним стажем, зараз становить 2400 гривень і залежить від мінімальної зарплати. Ще три ми встановлюємо урядовими рішеннями, в тому числі доплати за віком", - заявила глава Мінсоцполітики.

Вона підкреслила, що без накопичувальної пенсії кожна держава буде в ручному режимі "латати дірки".

"В Україні потрібно будувати цивілізовану накопичувальну систему. Саме зараз і потрібно це робити. Щорічно 60 тисяч осіб через вік у нас просто позбавляються можливості брати участь у пенсійному накопиченні. Тоді як в 77 країнах це працює", - підсумувала міністр.

Нагадаємо, Мінсоцполітики разом з Верховною радою розробляє модель, за якою українці зможуть отримувати пенсію у розмірі 7 тисяч гривень. Такі виплати можливі для майбутніх поколінь при виході на накопичувальну систему.

Як писало РБК-Україна, на початку березня Мінсоцполітики анонсувало зростання пенсій в Україні до 7 тисяч гривень.

Відзначимо, планову індексацію пенсій у 2021 році провели з коефіцієнтом 1,11. Мінімальний розмір підвищення пенсії був встановлений на рівні 100 гривень.

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