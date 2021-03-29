ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на мінімальні виплати, - Лазебна

Новость на русском → Україна, Понеділок 29 березня 2021 11:39
При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на мінімальні виплати, - Лазебна Фото: Марина Лазебна (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк, Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч

Міністр соціальної політики Марина Лазебная заявила, що при виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на мінімальні виплати. За умови, що є стаж.

Про це вона заявила в інтерв'ю РБК-Україна.

"Більшість ФОПів сплачують внески з мінімальної зарплати. Тому можуть розраховувати тільки на мінімальну пенсію. Знову ж таки, якщо є стаж. З одного боку, ніхто не хоче йти на низькі пенсії, з іншого - ФОПи платять мінімум, таким чином просто "купуючи" собі стаж", - підкреслила міністр.

Лазебна заявила, що для фізосіб-підприємців слід зробити накопичувальну систему обов'язковою. Однак сьогодні в депутатському законопроекті, з яким працює Мінсоцполітики, мова йде про те, що ФОПи братимуть участь в обов'язковому накопичувальному рівні добровільно.

"Можливо, потрібно було подивитися на досвід інших країн, коли для таких категорій солідарної системи немає, але є обов'язкова накопичувальна. Тому що ми розуміємо, що для ФОПів може бути занадто великим подвійне навантаження. З цими людьми потрібен діалог", - зазначила міністр.

Нагадаємо, Лазебна також пояснила, чому пенсії в Україні через 30 років можуть знизитися майже вдвічі. Це станеться, якщо не впроваджувати накопичувальну пенсійну систему.

Як писало РБК-Україна, Мінсоцполітики разом з Верховною радою розробляють модель, за якою українці зможуть отримувати пенсію у розмірі 7 тисяч гривень.

Відзначимо, планову індексацію пенсій у 2021 році провели з коефіцієнтом 1,11. Мінімальний розмір підвищення пенсії був встановлений на рівні 100 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство пенсії предприниматели Міністерство соціальної політики
NEWS
Різкий спад: в Україні 8346 нових випадків коронавірусу
Різкий спад: в Україні 8346 нових випадків коронавірусу
DAILY
Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"