При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на мінімальні виплати, - Лазебна
Міністр соціальної політики Марина Лазебная заявила, що при виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на мінімальні виплати. За умови, що є стаж.
"Більшість ФОПів сплачують внески з мінімальної зарплати. Тому можуть розраховувати тільки на мінімальну пенсію. Знову ж таки, якщо є стаж. З одного боку, ніхто не хоче йти на низькі пенсії, з іншого - ФОПи платять мінімум, таким чином просто "купуючи" собі стаж", - підкреслила міністр.
Лазебна заявила, що для фізосіб-підприємців слід зробити накопичувальну систему обов'язковою. Однак сьогодні в депутатському законопроекті, з яким працює Мінсоцполітики, мова йде про те, що ФОПи братимуть участь в обов'язковому накопичувальному рівні добровільно.
"Можливо, потрібно було подивитися на досвід інших країн, коли для таких категорій солідарної системи немає, але є обов'язкова накопичувальна. Тому що ми розуміємо, що для ФОПів може бути занадто великим подвійне навантаження. З цими людьми потрібен діалог", - зазначила міністр.
Нагадаємо, Лазебна також пояснила, чому пенсії в Україні через 30 років можуть знизитися майже вдвічі. Це станеться, якщо не впроваджувати накопичувальну пенсійну систему.
Як писало РБК-Україна, Мінсоцполітики разом з Верховною радою розробляють модель, за якою українці зможуть отримувати пенсію у розмірі 7 тисяч гривень.
Відзначимо, планову індексацію пенсій у 2021 році провели з коефіцієнтом 1,11. Мінімальний розмір підвищення пенсії був встановлений на рівні 100 гривень.