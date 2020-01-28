У Кабміні розповіли про економію від запровадження електронних лікарняних 

Заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль заявив, що електронні лікарняні дозволять зекономити від 1 до 5 млрд гривень щорічно. Про це повідомляє урядовий портал.

Так, заступник міністра підкреслив, що запровадження системи електронних лікарняних дозволить оперативно перевіряти правомірність їх видачі та мінімізувати зловживання у цій сфері.

"На цьому тижні запускається постанова щодо впровадження електронного лікарняного на погодження із зацікавленими міністерствами та відомствами. Мінсоцполітики спільно з Міністерством охорони здоров'я планує запустити з 1 квітня електронні лікарняні", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Коваль заявив, що електронний лікарняний в Україні запровадять з 1 квітня. Він звертав увагу, що цей крок дозволить навести лад у системі.

Так, у позаминулому році у МОЗ анонсували, що в Україні в 2019 році запрацює електронний реєстр листків непрацездатності.

Як писало РБК-Україна раніше, електронний лікарняний лист у МОЗ планували запровадити ще до кінця 2018 року.