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Україна запропонує процедуру підтвердження актів на окупованих територіях, - Резніков

Київ, Понеділок 04 січня 2021 11:58
Україна запропонує процедуру підтвердження актів на окупованих територіях, - Резніков
Фото: Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Олександр Білоус

Конвалідація передбачає перегляд та підтвердження документів

Україна планує запровадити процедуру конвалідації, яка є одним із елементів подолання наслідків незаконної тимчасової окупації. Це судова процедура врахування, а не визнання документів.

Про це віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Резніков сказав в інтерв'ю виданню "Право України".

"Ми хочемо, щоб правочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях, могли визнаватися дійсними за процедурою перегляду та підтвердження (конвалідації)", - сказав він.

Як зазначив Резніков, тимчасова окупація затягнулася і вже триває не перший рік, тож у жителів тимчасово окупованих територій накопичуються юридичні проблеми, пов’язані з тим, що Україна не визнає документів окупаційних адміністрацій.

За його словами, зараз існує лише процедура для встановлення фактів народження та смерті на тимчасово окупованих територіях.

Резніков наголосив, що конвалідація - процедура судова і передбачає врахування документів окупаційних адміністрацій для встановлення цих фактів.

"Підкреслю, що саме врахування, а не визнання. Тобто ані зараз, ані в подальшому не йтиметься про визнання документів, виданих окупаційною владою", - сказав він.

Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій завершило розробку законопроекту "Про державну політику перехідного періоду".

Детальніше про перехідний період читайте в матеріалі РБК-Україна "Амністія не для всіх: яким буде перехідне правосуддя на Донбасі і в Криму".

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