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У Кабміні планують перезапустити НАЗК до 18 грудня

Новини » Політика     08.11.2019 - 16:32
У Кабміні планують перезапустити НАЗК до 18 грудня
Фото: НАПК (nazk.gov.ua)

Також планують обрати нового керівника агентства

У Кабінеті міністрів розраховують перезапустити роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) і до 18 грудня провести вибори щодо обрання його нового керівника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Як повідомили в уряді, нового главу НАЗК повинна вибрати новостворена незалежна комісія. У Кабміні розраховують, що новий глава агентства перезавантажить роботу національного органу по боротьбі з корупцією.

"Комісія прийматиме заявки на участь у конкурсі до 19 листопада, а в грудні кращих кандидатів запросять на співбесіду. 18 грудня будуть оголошені результати конкурсу, а пізніше Кабмін зробить відповідні призначення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук пояснив, що 18 жовтня набув чинності закон, основною метою якого є вдосконалення діяльності НАЗК. Протягом п'яти днів з дня набрання чинності уряд призначає особа, яка тимчасово виконує обов'язки глави НАЗК.

Зараз тимчасово виконує обов'язки голови агентства Наталія Новак. Вона не виключила, що вноситиме свою кандидатуру на посаду голови НАЗК.

Також РБК-Україна писало, що у бюджеті-2020 скоротили витрати на Нацагентство по запобіганню корупції на 15,1%. Крім цього, в Україні звузилося коло осіб, за якими НАЗК може складати адмінпротоколи.

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