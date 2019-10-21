У Кабміні розповіли, коли оголосять конкурс на посаду глави НАЗК

Фото: Олексій Гончарук (УНІАН)

Т.в.о НАЗК не виключає, що внесе кандидатуру на конкурс

Конкурс на зайняття посади голови Національного агентства з запобігання корупції буде оголошений на цьому тижні. Про це заявив голова уряду Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Тимчасово виконуюча обов'язки голови відомства Наталя Новак не виключила, що буде вносити свою кандидатуру на посаду голови НАЗК.

"Конкурс на голову НАЗК буде оголошений так швидко, наскільки це можливо. Я очікую, що він буде оголошений на цьому тижні", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, раніше Гончарук заявив, що протягом двох місяців новопризначена тимчасово виконуюча обов'язки голови Національного агентства щодо запобігання корупції (НАЗК) Наталія Новак продемонструє якісні результати роботи.

Глава уряду пояснив, що 18 жовтня набув чинності закон, основною метою якого є вдосконалення діяльності НАЗК. Протягом п'яти днів з дня набрання чинності уряд призначає особу, яка тимчасово виконує обов'язки глави НАЗК.

У той же час, згідно з цим законом, вже протягом двох місяців з дня набрання чинності уряд проводить конкурс на зайняття посади глави за новим порядком.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін на засіданні 20 жовтня ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, Наталію Новак призначили тимчасово виконуючою обов'язки глави НАЗК.