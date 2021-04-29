У Кабміні відповіли на звинувачення про нелегетимність звільнення Коболєва

Своє повідомлення Немчинов почав з того, що після зміни керівництва НАК "Нафтогаз України" стали широко обговорювати законність цього рішення і перевищення Кабміном своїх повноважень.

"Кабінет Міністрів України дотримувався процедури. Було прийнято рішення про перезавантаження наглядової ради, був змінений Керівник, наглядова рада продовжить працювати, від цього інституту ніхто не відмовляється", - уточнив він.

Міністр також нагадав, що держкомпанії - належать державі і повинні працювати в інтересах всього суспільства. “Корпоратизація управління державними підприємствами є і залишається метою української влади. Вона покликана поліпшити управління підприємствами державного сектора, зробити їх більш ефективними", - зазначив Немчинов.

За його словами, уряд має рекомендації Організації економічного співробітництва та розвитку ОЕСР щодо впровадження на державних компаніях корпоративного управління, які передбачають розробку механізмів оцінки ефективності роботи наглядових рад.

"Зараз такі критерії у нас не розроблені, але є випадки, коли результати видно неозброєним оком", - вказав він.

Далі він наводить результати роботи НАК "Нафтогаз України" за минулий рік під керівництвом Андрія Коболєва. "Збитки та невиконання планів з зростання видобутку газу - факт нашої реальності", - уточнив він, додавши, що держкомпанія планувала отримати близько 11,5 млрд гривень прибутку, а замість цього показала збиток в 19 млрд гривень.

"У такій ситуації уряд не мав права на бездіяльність", - резюмував Немчинов.