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У Кабміні оцінили ймовірність заборони пересування Україною через коронавірус

Новини » Політика     11.03.2020 - 16:53
У Кабміні оцінили ймовірність заборони пересування Україною через коронавірус
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Заборона пересування не виключається в разі серйозного ускладнення ситуації

Заборона пересування Україною через коронавірус на сьогодні є малоймовірною. Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, такий крок можливий, однак для цього ситуація з коронавірусом в Україні має стати більш загрозливою.

"Щодо обмеження в пересуванні всередині країни - це вже дуже далекий крок розвитку ситуації. Цей крок можливий, але сподіваюся, що ми до нього не будемо доходити... Якщо цього вимагатиме ситуація - цей крок можливий, але сподіваюся це далеке майбутнє", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, в уряді розраховують, що до літа епідемія коронавірусу піде на спад. За словами прем'єра, на сьогодні не йдеться про те, що Україна може обійти епідемія.

"Ми очікуємо винаходу ліків. Чим пізніше допустимо цей вірус на територію України, тим м'якше зможемо пройти цей період. Сьогодні не йдеться, що нас обійде епідемія", - заявив Шмигаль.

Він також оголосив, що на сьогодні Україна фактичний припинила авіасполучення з охопленою коронавірусом Італією.

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