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Шмигаль про коронавірус: сподіваємося, що до літа епідемія піде на спад

Новини » Політика     11.03.2020 - 16:43
Шмигаль про коронавірус: сподіваємося, що до літа епідемія піде на спад
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Премьер зазначив, що наразі не йде мова про те, що Україну омине епідемія

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що сподівається, що до літа епідемія коронавірусу піде на спад. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому Шмигаль зазначив, що на сьогоднішній день не йде мова про те, що Україну омине епідемія.

"Сподіваємося, що до літа епідемія піде на спад. Звичайно, ми очікуємо винаходження ліків. Чим пізніше допустимо цей вірус на територію України, щоб якомога м'якше пройти цей період. Сьогодні не йде мова, що нас омине епідемія", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів ввів карантин у всіх областях країни у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі. Карантин триватиме з 12 березня по 3 квітня. Зокрема, будуть заборонені масові зібрання понад 200 осіб, закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.

За станом на 11 березня в Україні зафіксовано один випадок коронавірусу. Захворювання виявили 3 березня у чоловіка в Чернівцях. До цього інфікований перебував в Італії. Всього Центр громадського здоров'я отримав 43 підозри про захворювання коронавірусом.

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