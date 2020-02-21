У Кабміні відкоригують показники держбюджету-2020

У Кабінеті міністрів планують весною відкоригувати показники державного бюджету на 2020 рік. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави Кабміну, перегляд пов'язаний з курсом гривні та зміною ціни на енергоресурси.

"І звичайно, ще і весною нам потрібно буде повертатись до перегляду для того, щоб ще раз подивитись на цей макропрогноз на державний бюджет. У нас зовсім інший курс гривні, інші ціни на енергоресурси. Тому правильно: дійсно ми будемо повертатись до корегування державного бюджету в цьому році", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, Кабмін через два тижні представить новий макропрогноз. За словами прем'єра, Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства вже працює над цим питанням.

Як писало РБК-Україна раніше, в січні глава Мінекономіки Тимофій Милованов заявив, що відомство збирається переглянути свій макропрогноз для України в січні у зв'язку з валютним курсом. Цей крок, за словами міністра, може спричинити перегляд бюджету на 2020 рік.

Додамо також, раніше Милованов заявляв, що очікує зміцнення курсу в 2020 році. Це, за словами міністра, буде залежати від розвитку економіки та ситуації на світових ринках.