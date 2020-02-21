В Кабмине откорректируют показатели госбюджета-2020

В Кабинете министров планируют весной откорректировать показатели государственного бюджета на 2020 год. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы Кабмина, пересмотр связан с курсом гривны и изменением цены на энергоресурсы.

"И конечно, еще и весной нам нужно будет возвращаться к пересмотру для того, чтобы еще раз посмотреть на этот макропрогноз на государственный бюджет. У нас совсем другой курс гривны, другие цены на энергоресурсы. Поэтому правильно: действительно мы будем возвращаться к корректировке государственного бюджета в этом году", - заявил Гончарук.

Напомним, Кабмин через две недели представит новый макропрогноз. По словам премьера, Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства уже работает над этим вопросом.

Как писало РБК-Украина ранее, в январе глава Минэкономики Тимофей Милованов заявил, что ведомство собирается пересмотреть свой макропрогноз для Украины в январе в связи с валютным курсом. Этот шаг, по словам министра, может повлечь пересмотр бюджета на 2020 год.

Добавим также, ранее Милованов заявлял, что ожидает укрепление курса в 2020 году. Это, по словам министра, будет зависеть от развития экономики и ситуации на мировых рынках.