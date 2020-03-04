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У Кабміні залишилися вакантними чотири посади

Новини » Політика     04.03.2020 - 15:33
У Кабміні залишилися вакантними чотири посади
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Залишилися вакантними посади міністра культури, освіти, енергетики і віце-прем'єр-міністра з питань економіки

У Кабінеті міністрів, який може очолити Денис Шмигаль, залишилися вакантними чотири посади. Про це РБК-Україна повідомило джерело в парламенті.

Зазначимо, що наразі вакантними залишаються посади міністра культури, міністра освіти, міністра енергетики і віце-прем'єр-міністра з питань економіки.

"Новосад ніхто не пропонував. Таран не відмовився. Відмовилися три кандидати: Коростельов, Жуковський і Тимофій Мілованов", - зазначив співрозмовник агентства.

РБК-Україна писало, що станом на 4 березня ще кілька кандидатів у новий Кабінет міністрів подали декларації. Зокрема, опубліковані декларації Сергія Бессараба (Міністерство у справах ветеранів), Олексія Чернишова (Міністерство розвитку громад і територій), Олега Немчинова (міністр Кабінету міністрів), Іллі Ємця (Міністерство охорони здоров'я) та Ігоря Уманського (Міністерство фінансів).

Нагадаємо, в середу, 4 березня, перед позачерговим засіданням Верховної ради відбудеться засідання фракції "Слуга народу".

Як повідомляло РБК-Україна, заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура анонсував, що на засіданні фракції "Слуги народу" розглянуть питання звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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