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Шмигаль обіцяє найближчим часом представити кандидатів на посаду міністра енергетики

Новини » Політика     11.04.2020 - 00:44
Шмигаль обіцяє найближчим часом представити кандидатів на посаду міністра енергетики
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль наголосив, в уряді дуже довго шукають кандидата, який буде компетентним міністром енергетики

Кандидатів на посаду міністра енергетики найближчим часом представлять депутатам Верховної ради. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в уряду є сильні кандидатури на цю посаду.

"Сподіваюсь, що найближчим часом. У нас є хороші і сильні кандидатури на міністра. Ми представимо їх Верховній раді і є змога затвердити міністра, щоб процес рухався ще більш інтенсивно", - заявив Шмигаль.

Прем’єр наголосив, в уряді дуже довго шукають кандидата, який буде компетентним міністром.

"Ми шукали людину, яка буде професійною. Це декілька напрямків. Тобто це буде надзвичайно професійна людина, яка має досвід в кожній з цих галузей. Доволі важко таку людину знайти", - зазначив він.

Нагадаємо, за словами голови Верховної ради Дмитра Разумкова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не звертався до парламенту з пропозиціями кандидатур на посади міністрів.

Голова комітету парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявляв, що Верховна рада може призначити міністра енергетики України цього тижня.

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Новини України Денис ШмигальМіністерство енергетики та вуглепрому України
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