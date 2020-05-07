У Кабміні визначили вимоги до ЗМІ на час карантину

Кабінет міністрів дозволив проведення засобам масової інформації телевізійних зйомок за умови обмеження кількості задіяних осіб на період карантину. Про це йдеться в опублікованому постанові Кабміну.

Згідно з документом, дозволено проведення зйомок і іншою журналісткою діяльності на вулицях і в приміщеннях з участю не більш 50 осіб, а також за умови обмеження доступу до місця зйомки сторонніх осіб.

Крім цього всі задіяні особи повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту у вигляді масок або респіраторів, а також дотримуватися санітарні та протиепідемічні заходи.

Нагадаємо, 4 травня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 травня. При цьому пом'якшення обмежень почнеться, як і планувалося - з 11 травня. Текст постанови був опублікований сьогодні ввечері.

Згідно з документом, зокрема, уряд дозволив відвідання парків та скверів, індивідуальні заняття спортом, роботу не продуктових магазинів, а також обслуговування клієнтів на літніх майданчиках закладів громадського харчування.