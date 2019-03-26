У Кабміні пояснили, як багатодітним сім’ям отримати допомогу на дітей

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З 1 квітня в Україні збільшується допомога багатодітним сім’ям

Міністерство соціальної політики України роз'яснило, як багатодітним родинам отримати додаткові виплати на дітей, що почнуть діяти з 1 квітня. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Так, для оформлення допомоги на дитину, матері або батьку слід звернутися у найближче відділення соціального захисту населення і написати заяву на отримання грошей.

"При собі також потрібно мати оригінал і копію посвідчення багатодітної сім’ї, без якого оформити допомогу буде неможливо, та свідоцтва про народження дітей", - пояснюють у відомстві.

Зазначається, що виплати здійснюватимуться через "Укрпошту" чи уповноважений державою банк на соціальні виплати за вибором сім’ї.

У міністерстві нагадують, що з 1 квітня 2019 року в Україні збільшується допомога багатодітним сім’ям: батькам на кожну третю і наступну дитину щомісяця виплачуватимуть 1 700 гривень. Виплати будуть здійснюватися до досягнення дитиною 6-річного віку.

"Доплата стосується не лише тих, хто народив чи народить дитину цьогоріч. Кожна сім’я, яка має посвідчення багатодітної, має змогу з 1 квітня оформити додаткову допомогу на дитину. Якщо в родині четверо дітей, двом з яких ще немає 6-ти років, держава виплатить на кожну з них по 1 700 грн. Це додатково до щомісячних 860 грн допомоги при народженні дитини", - додали у Мінсоцполітики.

Так, підкреслюється, що зараз в Україні наразі налічується 160 тисяч багатодітних сімей, в яких є діти віком до 6 років.

Нагадаємо, 13 березня на своєму засіданні Кабінет міністрів України вирішив ввести з 1 квітня щомісячні виплати багатодітним сім'ям за третю і більше дітей у віці до 6 років.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначав, що з 1 квітня в Україні стартує програма підтримки сімей при народженні третьої, четвертої та п'ятої дитини. За словами Гройсмана, було запроваджено ряд ініціатив щодо підтримки породіль і народжуваності, але їх повинно бути більше.

Додамо, Кабінет міністрів України вводить поняття "муніципальна няня" для того, щоб підтримати працюючих батьків.