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В Кабміні обіцяють дешеві кредити на купівлю землі

Новини » Економіка     16.11.2019 - 01:03
В Кабміні обіцяють дешеві кредити на купівлю землі
Фото: Тимофій Милованов (facebook.com NationalBankOfUkraine)

За словами Милованова, відсоток на кредити на купівлю землі будуть нижчі, ніж інфляція

Кредити на купівлю землі під 3-5% будуть не для середнього та великого бізнесу, а саме для тих, хто буде купувати мало землі. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"Тут говорили, що немає підтримки на наступний рік. Це неправда. Я сьогодні написав, що кредити на купівлю землі будуть під 3-5% річних в гривні, тобто це нижче, ніж інфляція. Для кого? Тільки для тих, хто буде купувати мало землі. Не для середнього, не для великого бізнесу. А тільки для тих, хто буде працювати на землі. А як ми переконаємось що не буде корупції? Через ту саму базу даних, яку ми робимо, де ми будемо знати де і що вирощується, і хто є кінцевим власником", - заявив Милованов.

Нагадаємо, 13 листопада, Верховна рада в першому читанні схвалила запуск ринку землі. Дана редакція передбачає, що іноземці та особи без громадянства зможуть набувати права власності на землю, проте очікується, що до другого читання цей пункт буде істотно змінено, і іноземці зможуть купувати землю, тільки якщо дане рішення підтримають на референдумі.

Спікер Дмитро Разумков заявив, що референдум щодо ринку землі та подажу землі іноземцям може відбутися раніше 2024 року.

Раніше Милованов заявив, що в бюджет-2020 закладуть 4 млрд гривень на підтримку фермерів. Ці кошти спрямують на дешеві кредити для придбання землі.

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