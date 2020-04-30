В уряді назвали умови, які мають виконати зацікавлені в заробітчанах країни ЄС

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Країни мають забезпечити трансфер українців та їхній медичний захист

Країни Європейського союзу, зацікавлені в українських сезонних працівниках, мають забезпечити їм трансфер та належну медичну безпеку. Про це повідомив у Twitter віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

Раніше в українському уряді заявили, що готові до переговорів з країнами ЄС про відправку українців на заробітки.

"Телефоном координуємося з урядовцями країн-членів ЄС, куди запрошують організовані групи українських сезонних працівників. Основне завдання - забезпечити їм організований трансфер та належні умови праці, зокрема медичну безпеку", - повідомив Пристайко.

28 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у МЗС вважають нелогічним відправляти зараз українців на заробітки за кордон, оскільки епідемічна ситуація у світі залишається складною.

Після цього прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з послом ЄС в Україні Мааті Маасікасом і тимчасово повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін. Під час переговорів Шмигаль заявив, що Україна дозволить виїзд співвітчизників на заробітки за умови дотримання країнами ЄС всіх соціальних гарантій і умов праці українців.