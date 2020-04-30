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В Кабмине назвали условия для стран ЕС, заинтересованных в украинских заробитчанах

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 19:32
В Кабмине назвали условия для стран ЕС, заинтересованных в украинских заробитчанах
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Страны должны обеспечить трансфер украинцев и их медицинскую защиту

Страны Европейского союза, заинтересованные в украинских сезонных работниках, должны обеспечить им трансфер и надлежащую медицинскую безопасность. Об этом сообщил Twitter вице-прем'ер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Ранее в украинском правительстве заявили, что готовы к переговорам со странами ЕС об отправке украинцев на заработки.

"Телефоном координируемся с чиновниками стран-членов ЕС, куда приглашают организованные группы украинских сезонных работников. Основная задача - обеспечить им организованный трансфер и надлежащие условия труда, в частности медицинскую безопасность", - сообщил Пристайко.

28 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в МИД считают нелогичным отправлять украинцев на заработки за границу, поскольку эпидемическая ситуация в мире остается сложной.

После этого премьер-министр Денис Шмигаль встретился с послом ЕС в Украине Маати Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Во время переговоров Шмыгаль заявил, что Украина разрешит выезд соотечественников на заработки при условии соблюдения странами ЕС всех социальных гарантий и условий труда украинцев.

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