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Жовтий, помаранчевий та червоний: Шмигаль розповів про три рівні карантину

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 07:30
Жовтий, помаранчевий та червоний: Шмигаль розповів про три рівні карантину
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Карантин в Україні розділили на три рівні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виокремив три рівні карантину та розповів про особливості кожного з них. Про це очільник уряду розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми сьогодні запроваджуємо певні визначення карантинних заходів та
необхідності їх запровадження в рівнях - жовтий, помаранчевий, червоний", - розповів він.

Жовтий рівень. Ситуація помірна, м'які умови карантину, основні галузі працюють.

Помаранчевий рівень. Кількість хворих починає зростати, є один або два летальних випадки, регіон з зафіксованими випадками локалізують і закривають.

Червоний рівень. Lockdown, регіон чи країна фактично закриваються повністю. Така ситуація відбувається наразі.

За словами Шмигаля, цього року побороти коронавірус у світі не вдастся, а масочний режим та дистанція мають стати нормою на найближчі два роки.

Як писало РБК-Україна, карантин в Україні діє з середини березня і за цей період він вже кілька разів посилювався. Крім того, термін обмежень, які вводилися до 3 квітня, подовжили до 24 квітня.

Як відомо, на сьогодні заплановане чергове засідання уряду, на якому знову розглядатиметься питання продовження карантину.

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Новини України карантинДенис ШмигальКоронавірус
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