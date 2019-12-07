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В Кабміні хочуть стягнути з екс-власників ПриватБанку гроші, витрачені при націоналізації

Новини » Політика     07.12.2019 - 11:18
В Кабміні хочуть стягнути з екс-власників ПриватБанку гроші, витрачені при націоналізації
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Уряд не бачить підстав для повернення "ПриватБанку" колишнім акціонерам

Кабінет міністрів України планує стягнути витрачені кошти при націоналізації "ПриватБанку" з колишніх власників. Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Гончарук зазначив, що уряд України не бачить жодних підстав для повернення "ПриватБанку" колишнім акціонерам.

"Ми зробимо все можливе, щоб повернути кошти платників податків, які були витрачені на націоналізацію банку", - повідомив глава уряду.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що олігарх Ігор Коломойський планує повернути у свою власність "ПриватБанк" в найближчому майбутньому. За його словами, про ці плани знають в МВФ.

Також повідомлялося, що Національний банк України готує законопроект, який зробить неможливим повернення неплатоспроможних банків їх колишнім власникам. За словами Гончарука, цей законопроект зробить неможливим повернення "ПриватБанку" Коломойського.

Крім цього в кінці листопада НБУ передав "ПриватБанк" у власність Кабміну. Згідно з відомостями про кінцевих ключових учасників у структурі власності банку станом на 25 вересня 2019 року, власником 100% акцій є Кабінет міністрів.

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Новини України ПриватБанкОлексій Гончарук
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