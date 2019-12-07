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Гончарук: НБУ готує законопроект про заборону повернення неплатоспроможних банків їх екс-власникам

Новини » Політика     07.12.2019 - 09:38
Гончарук: НБУ готує законопроект про заборону повернення неплатоспроможних банків їх екс-власникам
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Законопроект унеможливить повернення "Приватбанку" Коломойському

Національний банк України готує законопроект, який унеможливить повернення неплатоспроможних банків їх колишнім власникам. Про це розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в інтерв'ю РБК-Україна.

Так, відповідаючи на питання, чи йде робота над змінами законодавства, щоб унеможливити повернення "Приватбанку" його екс-власнику Ігорю Коломойському, що є ключовим питанням на перемовинах з Міжнародним валютним фондом, Гончарук відповів, що НБУ розробляє відповідний законопроект.

"НБУ справді розробляє такі законодавчі ініціативи і уряд співпрацює з НБУ в цих проектах в рамках робочих зустрічей. Ці рішення покликані убезпечити платників податків від можливих негативних наслідків судових рішень щодо банків, які були виведені НБУ з ринку. Нацбанк був основним розробником цього тексту, і коли він буде ухвалений, мені важко прогнозувати, але це питання найближчого майбутнього", - розповів він.

Також глава уряду зазначив, що наразі між Україною та МВФ тривають переговори щодо формату майбутньої програми.

"Кейс "Приватбанку" для переважної більшості людей є показовим. Але ще більшу вагу цей кейс має з точки зору створення економічної загрози. Судові процеси тривають на рівні Києва та Лондона. Задача уряду залишається незмінною - захищати інтереси українців, у тому числі захищаючи макроекономічну та фінансову стабільність", - додав Гончарук.

Нагадаємо, раніше екс-власник "Приватбанку" Ігор Коломойський заявив, що поверне банк у свою власність в найближчому майбутньому. Коломойський наголосив, що Міжнародний валютний фонд нібито знає про його наміри.

Однак пізніше міністр фінансів Оксана Маркарова розповіла, що протягом п'яти років після націоналізації "Приватбанк" буде приватизований і знову переданий у приватні руки.

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