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МОЗ: говорити про завершення карантину зараз зарано

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 17:45
МОЗ: говорити про завершення карантину зараз зарано
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов у своєму відеозверненні

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що зараз говорити про завершення карантину, оголошеного у звязку з пандемією коронавірусу, зарано. Про це він сказав у своєму відеозверненні, опублікованому у його Telegram.

Міністр зазначив, що розуміє, що сидіти вдома четвертий тиждень "нелегко".

"Звісно, сидіти вдома четвертий тиждень нелегко. Це дійсно важко, але краще пережити дискомфорт вдома здоровим, ніж не дай Боже захворіти. Говорити про те, коли завершиться карантин, поки що зарано", - підкреслив він.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) закликають керівництва країн не поспішати знімати карантинні обмеження для протидії поширення коронавірусу. При цьому у ВООЗ немає загальних рекомендацій для країн щодо уповільнення поширення коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузин заявив, що в ЦГЗ не виключають підготовку плану "Б" на випадок найгіршого сценарію поширення коронавірусу в Україні. За його словами, вже готова база для мінімального покриття потреб або для мінімального реагування.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїникарантинМаксим СтепановКоронавірус
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