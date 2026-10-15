Кабмин уволил Кузина с должности главного санврача Украины
Кабмин уволил Игоря Кузина с должности заместителя министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача. Новым главным санврачом назначен Александр Чепурный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабмина в ВРУ Тараса Мельничука.
Кроме увольнения Кузина, правительство приняло ряд других кадровых решений.
В частности, с должностей также уволили Игоря Ильченко из Национальной социальной сервисной службы и Ивана Юрийчука из Государственной службы качества образования.
В то же время Кабмин осуществил несколько назначений:
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Иван Юрийчук назначен заместителем министра образования и науки;
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Александра Чепурного - заместителем министра здравоохранения и Главным государственным санитарным врачом;
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Игоря Ильченко - главой Национальной социальной сервисной службы.
Также правительство согласовало назначение Андрея Русина заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.
Напомним, что на фоне постоянных воздушных атак Кабмин принял новые правила обучения для школьников во время длительных тревог, реализация которых возложена на местные общины.
В то же время, в столице родителям разъяснили, как будут работать школы Киева в условиях возможных отключений света и водоснабжения, чтобы обеспечить непрерывность образовательного процесса.