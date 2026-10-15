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Кабмін звільнив Кузіна з посади головного санлікаря України

21:37 15.10.2026 Чт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Кабмін звільнив Кузіна з посади головного санлікаря України Фото: Ігор Кузін (facebook.com/i.kuzin.moz)
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Кабмін звільнив Ігоря Кузіна з посади заступника міністра охорони здоров'я та головного державного санітарного лікаря. Новим головним санлікарем призначено Олександра Чепурного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабміну у ВРУ Тараса Мельничука.

Окрім звільнення Кузіна, уряд ухвалив низку інших кадрових рішень.

Зокрема, з посад також звільнили Ігоря Ільченка з Національної соціальної сервісної служби та Івана Юрійчука з Державної служби якості освіти.

Водночас Кабмін здійснив кілька призначень:

  • Івана Юрійчука призначено заступником міністра освіти і науки;

  • Олександра Чепурного - заступником міністра охорони здоров’я та Головним державним санітарним лікарем;

  • Ігоря Ільченка - Головою Національної соціальної сервісної служби.

Також уряд погодив призначення Андрія Русина заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, що На тлі постійних повітряних атак Кабмін ухвалив нові правила навчання для школярів під час тривалих тривог, реалізацію яких покладено на місцеві громади.

Водночас у столиці батькам роз'яснили, як працюватимуть школи Києва в умовах можливих відключень світла та водопостачання, щоб забезпечити безперервність освітнього процесу.

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