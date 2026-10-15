Кабмін звільнив Кузіна з посади головного санлікаря України

Кабмін звільнив Ігоря Кузіна з посади заступника міністра охорони здоров'я та головного державного санітарного лікаря. Новим головним санлікарем призначено Олександра Чепурного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал представника Кабміну у ВРУ Тараса Мельничука.

Зокрема, з посад також звільнили Ігоря Ільченка з Національної соціальної сервісної служби та Івана Юрійчука з Державної служби якості освіти.

Нагадаємо, що На тлі постійних повітряних атак Кабмін ухвалив нові правила навчання для школярів під час тривалих тривог, реалізацію яких покладено на місцеві громади.

Водночас у столиці батькам роз'яснили, як працюватимуть школи Києва в умовах можливих відключень світла та водопостачання, щоб забезпечити безперервність освітнього процесу.