Кабмін звільнив Кузіна з посади головного санлікаря України
Кабмін звільнив Ігоря Кузіна з посади заступника міністра охорони здоров'я та головного державного санітарного лікаря. Новим головним санлікарем призначено Олександра Чепурного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабміну у ВРУ Тараса Мельничука.
Окрім звільнення Кузіна, уряд ухвалив низку інших кадрових рішень.
Зокрема, з посад також звільнили Ігоря Ільченка з Національної соціальної сервісної служби та Івана Юрійчука з Державної служби якості освіти.
Водночас Кабмін здійснив кілька призначень:
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Івана Юрійчука призначено заступником міністра освіти і науки;
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Олександра Чепурного - заступником міністра охорони здоров’я та Головним державним санітарним лікарем;
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Ігоря Ільченка - Головою Національної соціальної сервісної служби.
Також уряд погодив призначення Андрія Русина заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, що На тлі постійних повітряних атак Кабмін ухвалив нові правила навчання для школярів під час тривалих тривог, реалізацію яких покладено на місцеві громади.
Водночас у столиці батькам роз'яснили, як працюватимуть школи Києва в умовах можливих відключень світла та водопостачання, щоб забезпечити безперервність освітнього процесу.