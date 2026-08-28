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Кабмин сделал шаг к упрощению легализации иностранных добровольцев

22:25 28.08.2026 Пт
2 мин
В Украине готовят важные изменения для военных из-за границы
aimg Сергей Козачук
Кабмин сделал шаг к упрощению легализации иностранных добровольцев Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (Getty Images)
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У иностранцев, которые воюют за Украину, будет больше времени на оформление документов после завершения контракта. Кабинет министров согласовал законопроект, существенно упрощающий статус иностранных военнослужащих и лиц без гражданства.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Ключевые изменения для иностранных военных

Правительственная инициатива предусматривает несколько важных правовых гарантий для иностранцев, вставших на защиту Украины:

  • Продление срока проживания - после завершения военного контракта срок законного временного проживания в Украине увеличивается с 3 до 6 месяцев.
  • Зачисление службы в иммиграционный стаж - период военной службы будет засчитываться в 5-летний срок проживания, необходимого получения разрешения иммиграцию.
  • Специальные документы для выезда - вводится удостоверение иностранца для выезда за границу тем людям, которые из-за угрозы или политических обстоятельств не могут получить или обменять паспорт в стране происхождения.

По словам главы правительства, законопроект призван усилить правовую защиту лиц, рискующих жизнью ради Украины.

"По завершении военного контракта у них будет больше времени, чтобы урегулировать свой правовой статус: проект предусматривает увеличение срока законного временного проживания в Украине с трех до шести месяцев", - отметил Сергей Корецкий.

Он также выразил надежду на оперативную поддержку этой инициативы парламентом.

"Ожидаем рассмотрения и одобрения законопроекта Верховной Радой", - добавил премьер-министр.

Изменения для иностранцев в ВСУ

Напомним, что в Украине продолжается систематическая работа над усовершенствованием законодательства и условий для иностранцев, участвующих в отпоре российской агрессии.

В частности, в июле в Украине открыли рынок сопровождения иностранных добровольцев, введя единые и прозрачные правила для компаний, привлекающих мотивированных бойцов в ряды Сил обороны.

Кроме того, государство пересмотрело финансовое стимулирование рекрутинга. Ранее Украина увеличила выплаты за иностранных добровольцев в армии до 300 тысяч гривен, поручив отбор и подготовку бойцов из-за границы профессиональным рекрутинговым компаниям.

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