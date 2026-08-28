Кабмін зробив крок до спрощення легалізації іноземних добровольців

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Іноземці, які воюють за Україну, матимуть більше часу на оформлення документів після завершення контракту. Кабінет міністрів погодив законопроєкт, що суттєво спрощує статус іноземних військовослужбовців та осіб без громадянства.

Про це заявив премʼєр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Ключові зміни для іноземних військових Урядова ініціатива передбачає декілька важливих правових гарантій для іноземців, які стали на захист України: Продовження терміну проживання - після завершення військового контракту строк законного тимчасового проживання в Україні збільшується з 3 до 6 місяців.

- після завершення військового контракту строк законного тимчасового проживання в Україні збільшується з 3 до 6 місяців. Зарахування служби до імміграційного стажу - період військової служби зараховуватиметься до 5-річного строку проживання, необхідного для отримання дозволу на імміграцію.

- період військової служби зараховуватиметься до 5-річного строку проживання, необхідного для отримання дозволу на імміграцію. Спеціальні документи для виїзду - запроваджується посвідчення іноземця для виїзду за кордон тим людям, які через загрозу чи політичні обставини не можуть отримати або обміняти паспорт у країні походження. За словами очільника уряду, законопроєкт покликаний посилити правовий захист осіб, які ризикують життям заради України. "Після завершення військового контракту вони матимуть більше часу, щоб врегулювати свій правовий статус: проєкт передбачає збільшення строку законного тимчасового проживання в Україні з трьох до шести місяців", - зазначив Сергій Корецький. Він також висловив сподівання на оперативну підтримку цієї ініціативи парламентом. "Очікуємо на розгляд і схвалення законопроєкту Верховною Радою", - додав премʼєр-міністр.