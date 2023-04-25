ua ru
Вт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин снова продлил карантин в Украине из-за пандемии COVID-19

Новина українською →
Киев, Вторник 25 апреля 2023 15:50
Кабмин снова продлил карантин в Украине из-за пандемии COVID-19 Фото: Кабмин снова продлил карантин в Украине из-за пандемии COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Правительство Украины решило продлить карантин в стране на два месяца из-за коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По его словам, правительство внесло изменения в распоряжение Кабмина "О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации" и постановление "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом".

"Продлен для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 30 июня 2023 года. Также продлен карантин на всей территории Украины до 30 июня 2023 года", - уточнил Мельничук.

Стоит заметить, что последний раз Кабмин продлевал карантин до 30 апреля 2023 года.

Напомним, ранее вирусолог, президент Итальянского агентства по лекарствам (Aifa) Джорджо Палу заявлял, что ВОЗ близка к объявлению завершения пандемии коронавируса.

Также мы писали, что несколько недель назад президент США Джо Байден отменил чрезвычайное положение в США, которое вводили из-за COVID-19.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
COVID Карантин Коронавирус
NEWS
Украинские бойцы будут учиться, пока США готовят танки Abrams к отправке, - Пентагон
Украинские бойцы будут учиться, пока США готовят танки Abrams к отправке, - Пентагон
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России