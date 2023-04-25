Кабмин снова продлил карантин в Украине из-за пандемии COVID-19

Правительство Украины решило продлить карантин в стране на два месяца из-за коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram .

По его словам, правительство внесло изменения в распоряжение Кабмина "О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации" и постановление "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом".

"Продлен для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 30 июня 2023 года. Также продлен карантин на всей территории Украины до 30 июня 2023 года", - уточнил Мельничук.

Стоит заметить, что последний раз Кабмин продлевал карантин до 30 апреля 2023 года.