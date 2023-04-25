Кабмін знову продовжив карантин в Україні через пандемію COVID-19

Уряд України вирішив продовжити карантин у країні на два місяці через коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram .

За його словами, уряд вніс зміни до розпорядження Кабміну "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації" та постанову "Про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом".

"Продовжено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30 червня 2023 року. Також продовжено карантин на всій території України до 30 червня 2023 року", - уточнив Мельничук.

Варто зауважити, що востаннє Кабмін продовжував карантин до 30 квітня 2023 року.