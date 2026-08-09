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Кабмин ищет дополнительный ресурс для армии: Корецкий о финансировании обороны

22:41 09.08.2026 Вс
2 мин
Вопросы обсудили на отдельном совещании с силовыми министрами
aimg Валерия Абабина
Кабмин ищет дополнительный ресурс для армии: Корецкий о финансировании обороны Фото: Корецкий провел отдельное совещание по финансированию Сил обороны (t.me/Koretskyi_official)
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Кабмин ищет ресурсы для полного финансирования армии до конца текущего года. Часть средств планируется привлечь от международных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого.

Корецкий провел отдельное совещание с секретарем СНБО, министром финансов, исполняющим обязанности министра обороны, главой Службы внешней разведки и министром внутренних дел.

Участники обсудили реальную актуализированную потребность в финансировании сил обороны до конца этого года. По словам премьера, правительство и непосредственно Министерство финансов работают над тем, чтобы полностью обеспечить все необходимые расходы.

Фото: Корецкий провел отдельное совещание по финансированию Сил обороны (t.me/Koretskyi_official)

Откуда будут брать средства

Премьер подчеркнул, что все внутренние налоговые поступления по-прежнему устремляются на нужды сектора безопасности и обороны.

Кроме того, правительство будет работать над поиском дополнительного ресурса, в частности, с привлечением помощи международных партнеров.

По словам Корецкого, уже сформировано видение финансирования сил обороны на следующий год. В настоящее время правительство работает над комплексным формированием бюджета на 2027 год.

Напомним, оборона остается главной статьей расходов государственного бюджета. В июне Верховная Рада приняла изменения в бюджет-2026 , увеличив финансирование сектора безопасности и обороны на 1,56 триллиона гривен - после этого общие расходы на оборону достигли рекордных 4,4 триллиона гривен.

Основным источником средств явилась финансовая помощь ЕС.

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