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Зеленский поручил Кабмину проверить доступ украинцев в школы и больницы

19:10 13.08.2026 Чт
2 мин
Главный принцип – иметь доступ к каждому человеку, даже в самых отдаленных деревнях
aimg Валерия Абабина
Зеленский поручил Кабмину проверить доступ украинцев в школы и больницы Фото: (Getty Images)
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Кабмин должен выяснить, есть ли реальный доступ к каждому населенному пункту страны - от проезда скорой помощи, до дороги по которой детей возят в школу. Одновременно проверят возможности государственного, областных и местных бюджетов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с представителями горных общин.

Правительству поручено проверить возможности государственного, областного и местных бюджетов и провести логистический аудит по всей стране. Главный принцип – обеспечить доступ к каждому человеку, в частности в отдаленных населенных пунктах.

Среди приоритетов Зеленский назвал доступ скорой помощи, подвоз детей в школы и дороги в отдаленные деревни.

По словам президента, подход должен быть конкретным, а не формальным – даже там, где нет средств на строительство новой дороги, но проезд существует, нужно обеспечить населенный пункт соответствующим транспортом.

"Даже там, где у тебя нет денег на дорогу какую-нибудь, но дорога есть, значит, поставь там соответствующую полноприводную машину скорой помощи, и она должна быть", - сказал он.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что к саммиту "Карпатская интеграционная инициатива" подготовят четкий доклад и план.

Напомним, "Карпатскую инициативу" Украина запустит осенью - она должна объединить восемь стран, связанных Карпатами, представляющих общий экономический и интерес безопасности.

По словам Зеленского, это трек для государств, которые не всегда готовы усиливать Украину оружием, хотят сотрудничать в гуманитарной, безопасной и экономической сферах.

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