НБУ став збитковим та планує зменшити відрахування до держбюджету майже у два рази

Прогнозні очікування Національного банку щодо суми частини прибутку до розподілу за 2021 рік, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету в 2022 році, становить 13,6 млрд грн. Це у 1,8 рази менше, ніж у 2021 році (24,4 млрд грн).

"Остаточний обсяг частини прибутку до розподілу Національного банку, що підлягатиме перерахуванню Національним банком до державного бюджету у 2022 році, залежатиме від фактичних макроекономічних показників у 2021 році та визначатиметься після підтвердження зовнішнім аудитом і затвердження Радою НБУ річної фінансової звітності НБУ за 2021 рік", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, результат діяльності НБУ за перше півріччя 2021 року без урахування результатів переоцінки фінансових інструментів складає майже 20 млрд грн чистого доходу, що у 2,4 рази більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Основною складовою цього результату є чисті процентні доходи у розмірі понад 21 млрд грн.

Водночас зміцнення курсу гривні до іноземних валют та зростання дохідності довгострокових цінних паперів на світових ринках призвели до накопичення з початку 2021 року суми нереалізованих збитків від переоцінки у розмірі 32 млрд грн. Як наслідок, загальний консолідований результат НБУ за 6 місяців цього року складає 12 млрд грн збитку, повідомили в НБУ.

"Водночас звертаємо увагу, що консолідований прибуток/збиток, відображений у фінансовій звітності НБУ, - це не частина прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету. Зобов’язання НБУ в частині прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету, буде сформоване за підсумками 2021 року та оприлюднено навесні 2022 року", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі також повідомили, що за підсумками півріччя обсяг активів Національного банку зменшився на 3%, якщо порівняти з консолідованими балансовими даними станом на 31 грудня 2020 року, та становить 1 294,4 млрд грн. Це зменшення пов’язане, головним чином, з погашенням зобов’язань за кредитами, отриманими від Міжнародного валютного фонду, а також із переоцінкою міжнародних резервів у зв’язку зі зміцненням курсу гривні до іноземних валют за цей період.